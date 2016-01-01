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Чуддики
1-й сезон
38-я серия

Чуддики (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

2016, Oddbods
Мультсериалы0+

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Сюжет

Знакомьтесь, это чуддики – забавные существа в разноцветных плюшевых костюмах с антенками на головах. У каждого из героев свой уникальный характер и, конечно, свои странности. Всe, за что берутся неунывающие чудаки, превращается в веселое приключение, поэтому с ними никогда не бывает скучно.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb