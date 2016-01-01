Чуддики (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
2016, Oddbods
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Знакомьтесь, это чуддики – забавные существа в разноцветных плюшевых костюмах с антенками на головах. У каждого из героев свой уникальный характер и, конечно, свои странности. Всe, за что берутся неунывающие чудаки, превращается в веселое приключение, поэтому с ними никогда не бывает скучно.
Сериал Чуддики 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb