Сергей Дачник (сериал, 2021) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

Сюжет

Канал для дачников о выращивании экзотических и традиционных плодово-ягодных растений на своeм участке, с моим подходом и опытом, учитывая местные особенности климатических условий, а так-же о заготовке продуктов, консервировании и о загородной жизни.



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