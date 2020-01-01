Что у Земли внутри?
Wink
Детям
5 класс. Природоведение
Земля
Что у Земли внутри?

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

6.32020, Что у Земли внутри?
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке мы познакомимся с внутренним строением Земли и узнаем, что такое горные породы и благодаря чему передвигаются плиты Земли.

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