WinkДетям9 класс. ОбществознаниеЧеловек. Государство. ПравоЧто такое политика
9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.92020, Что такое политика
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сегодня на уроке мы поговорим о государстве и его главной составляющей политике. Узнаем, что такое политика, какова еe роль в обществе. Познакомимся с понятием политическая власть. Попытаемся понять важность изучения политики.
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