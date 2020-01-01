Что такое политика
Wink
Детям
9 класс. Обществознание
Человек. Государство. Право
Что такое политика

9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.92020, Что такое политика
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сегодня на уроке мы поговорим о государстве и его главной составляющей политике. Узнаем, что такое политика, какова еe роль в обществе. Познакомимся с понятием политическая власть. Попытаемся понять важность изучения политики.

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