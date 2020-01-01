9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сегодня на уроке мы поговорим о государстве и его главной составляющей политике. Узнаем, что такое политика, какова еe роль в обществе. Познакомимся с понятием политическая власть. Попытаемся понять важность изучения политики.



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