3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

О сериале
В ходе этого занятия вы узнаете, из чего состоят горные породы. Мы поговорим о твердой оболочке Земли земной коре и о горных породах, которые ее образуют, также вы узнаете, что такое минералы и какие виды минералов существуют.
