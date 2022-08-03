3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

В ходе этого занятия вы узнаете, из чего состоят горные породы. Мы поговорим о твердой оболочке Земли земной коре и о горных породах, которые ее образуют, также вы узнаете, что такое минералы и какие виды минералов существуют.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

