Что нас окружает. Наше отношение к окружающему
Wink
Детям
2 класс. Окружающий мир
Природа
Что нас окружает. Наше отношение к окружающему

2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

7.02020, Что нас окружает. Наше отношение к окружающему
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке мы поговорим с вами о том, что нас окружает. Познакомимся с объектами живой и неживой природы. А также поговорим о нашем отношении к окружающей нас природе.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг