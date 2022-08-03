2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям2 класс. Окружающий мирПриродаЧто нас окружает. Наше отношение к окружающему
На этом уроке мы поговорим с вами о том, что нас окружает. Познакомимся с объектами живой и неживой природы. А также поговорим о нашем отношении к окружающей нас природе.
