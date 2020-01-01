WinkДетям5 класс. ПриродоведениеЗемляЧто мы знаем о Земле?
5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
6.22020, Что мы знаем о Земле?
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Темой этого видеоурока будет Что мы знаем о Земле?. Как мы уже знаем из предыдущих уроков, Земля считается особой планетой. Поэтому целью занятия будет более подробное изучение особенностей и основных свойств нашей планеты, подтверждение или опровержение основных гипотез о ее происхождении.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Что мы знаем о Земле? 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.