Что могло пойти не так? Серия 8
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Что могло пойти не так?
1-й сезон
8-я серия

Что могло пойти не так? (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2015, What Could Possibly Go Wrong?
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В каждой серии Кевин и Грант находят видеоролик, в котором грандиозные планы оборачиваются провалом. Они внимательно анализируют видео и находят объяснение неудачи, ведь причиной может оказаться что угодно: от ненадежных предметов до обыкновенных законов физики.

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Рейтинг

6.4 IMDb