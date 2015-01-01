Что могло пойти не так? (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2015, What Could Possibly Go Wrong?
Документальные18+
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Сюжет
В каждой серии Кевин и Грант находят видеоролик, в котором грандиозные планы оборачиваются провалом. Они внимательно анализируют видео и находят объяснение неудачи, ведь причиной может оказаться что угодно: от ненадежных предметов до обыкновенных законов физики.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.4 IMDb