Что могло пойти не так? (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2015, What Could Possibly Go Wrong?
Документальный, Реалити - шоу18+
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О сериале
В каждой серии Кевин и Грант находят видеоролик, в котором грандиозные планы оборачиваются провалом. Они внимательно анализируют видео и находят объяснение неудачи, ведь причиной может оказаться что угодно: от ненадежных предметов до обыкновенных законов физики.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Реалити - шоу
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
6.4 IMDb