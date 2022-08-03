Что могло пойти не так? Серия 2
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Что могло пойти не так?
1-й сезон
2-я серия

Что могло пойти не так? (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, What Could Possibly Go Wrong?
Документальный, Реалити - шоу18+

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О сериале

В каждой серии Кевин и Грант находят видеоролик, в котором грандиозные планы оборачиваются провалом. Они внимательно анализируют видео и находят объяснение неудачи, ведь причиной может оказаться что угодно: от ненадежных предметов до обыкновенных законов физики.

Страна
США
Жанр
Документальный, Реалити - шоу
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.4 IMDb