ЧТО МОДНО ЛЕТОМ 2020: ВСЕ ТРЕНДЫ | ПОЛНЫЙ ГИД | ФАСОНЫ, ЦВЕТА, МАТЕРИАЛЫ
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Alina Charova
1-й сезон
ЧТО МОДНО ЛЕТОМ 2020: ВСЕ ТРЕНДЫ | ПОЛНЫЙ ГИД | ФАСОНЫ, ЦВЕТА, МАТЕРИАЛЫ

Alina Charova (сериал, 2021) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн

6.32021, ЧТО МОДНО ЛЕТОМ 2020: ВСЕ ТРЕНДЫ | ПОЛНЫЙ ГИД | ФАСОНЫ, ЦВЕТА, МАТЕРИАЛЫ
Блог18+

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О сериале

Привет! Меня зовут Алина, я модель и финалистка конкурса "Мисс Россия" и это мой канал о красоте и стиле. На нем я высказываю СВОЕ мнение, никому ничего не "впариваю",а только делюсь опытом. У меня регулярно выходят видео о трендах на каждый сезон, лайфхаки моделей и новости о мире моды. Буду рада видеть тебя в числе своих подписчиков, ведь для меня каждая зрительница - моя подруга.

Жанр
Блог
Время
21 мин / 00:21

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