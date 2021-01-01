WinkСериалыKonstantin Andropov1-й сезонЧто едят японцы зимой. Странное японское блюдо - Одэн
Konstantin Andropov (сериал, 2021) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн
6.82021, Что едят японцы зимой. Странное японское блюдо - Одэн
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О сериале
Рыболов я, Костиком звать, а ещe сын Глебус тоже ловит, и жена Агент-Z рыбалкой увлеклась... В общем дело серьезное и семейное! Поэтому видосы пару раз в неделю только, а когда в отпуске может и 3 :) А вообще этот канал не про рыбалку, а про человека увлеченного рыбалкой - поэтому у меня тут и рыбалки и �обзоры рыболовного, и, всего чего с этим хобби связано тоже, походы там, туризм и т.п....
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