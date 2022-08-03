Что делает твоя жена? (сериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.32017, Что делает твоя жена? Серия 5
Детектив, Криминал18+
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О сериале
Жизнь Валерии похожа на бесконечный день сурка: каждое утро она встает на полчаса раньше своего мужа и провожает его на работу в Следственный комитет. Потом выполняет редкие заказы на дешевые украшения, готовит ужин, встречает Игоря и выслушивает очередную историю о неудачной попытке расследования. Казалось бы, так будет продолжаться вечно, но унылому течению жизни Логиновых приходит конец, когда над Игорем нависает угроза увольнения из органов.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- АЛРежиссёр
Алексей
Лисовец
- Актриса
Анна
Слю
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Марина
Иванова
- ИРАктёр
Игорь
Рубашкин
- ДСАктёр
Дмитрий
Сова
- АЗАктёр
Анатолий
Зиновенко
- ВКАктриса
Вера
Кобзарь
- НКАктриса
Надежда
Кондратовская
- СЗАктриса
Светлана
Зельбет
- ОЖАктриса
Оксана
Жданова
- ЯДСценарист
Яна
Дубинянская
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- АЛСценарист
Алексей
Лисовец
- ЛЖПродюсер
Лариса
Журавская
- МШОператор
Матвей
Шульгин