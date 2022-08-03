Что делает твоя жена? Серия 15
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Что делает твоя жена?
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Что делает твоя жена? (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

8.32017, Что делает твоя жена? Серия 15
Детектив, Криминал18+

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О сериале

Жизнь Валерии похожа на бесконечный день сурка: каждое утро она встает на полчаса раньше своего мужа и провожает его на работу в Следственный комитет. Потом выполняет редкие заказы на дешевые украшения, готовит ужин, встречает Игоря и выслушивает очередную историю о неудачной попытке расследования. Казалось бы, так будет продолжаться вечно, но унылому течению жизни Логиновых приходит конец, когда над Игорем нависает угроза увольнения из органов.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Что делает твоя жена?»