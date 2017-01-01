Что делает твоя жена? Серия 1
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Что делает твоя жена? (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.32017, Что делает твоя жена? Серия 1
Документальные, Мини-сериалы16+

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Сюжет

Жизнь Валерии похожа на бесконечный день сурка: каждое утро она встает на полчаса раньше своего мужа и провожает его на работу в Следственный комитет. Потом выполняет редкие заказы на дешевые украшения, готовит ужин, встречает Игоря и выслушивает очередную историю о неудачной попытке расследования. Казалось бы, так будет продолжаться вечно, но унылому течению жизни Логиновых приходит конец, когда над Игорем нависает угроза увольнения из органов.

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