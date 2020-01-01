5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям5 класс. ЛитератураОсобенности древнерусской литературыЧто читали наши предки?
На каком языке говорили наши предки? Откуда пришла к нам письменность? Церковные и светские жанры древнерусской литературы. Слово о погибели земли Русской.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
