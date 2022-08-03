Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2012, Чкалов. Сезон 1. Серия 8
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно — история становления авиации в нашей стране.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- МГАктриса
Мария
Гузеева
- ОЛАктёр
Олег
Лопухов
- Актёр
Александр
Коршунов
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Семён
Стругачев
- Актриса
Анастасия
Макеева
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- АСПродюсер
Аля
Сомкина
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук