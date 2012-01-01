Wink
Сериалы
Чкалов
1-й сезон
7-я серия

Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2012, Чкалов. Сезон 1. Серия 7
Драма18+

О сериале

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно — история становления авиации в нашей стране.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

