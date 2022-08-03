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Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Чкалов. Сезон 1. Серия 5
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно — история становления авиации в нашей стране.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чкалов»