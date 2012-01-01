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Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Чкалов. Сезон 1. Серия 3
Драмы18+

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Сюжет

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно — история становления авиации в нашей стране.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чкалов»

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