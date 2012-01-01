Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно — история становления авиации в нашей стране.



Сериал Чкалов 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.