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Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн
2014, The Listener 5
Фантастика18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Детектив Беккер вместе с Тоби приходят на светский раут, который устроили баллотирующийся в мэры депутат Грег Тернер, его супруга Кэтрин и глава его кампании Стив Гарфилд. Брайан просит Логана прочесть мысли Грега, но для этого необходимо, чтобы тот начал вспоминать о том, что интересует Беккера.
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Информация
СтранаКанада
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КВРежиссёр
Клемент
Вирго
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- Режиссёр
Питер
Стеббингс
- КОАктёр
Крэйг
Олейник
- ЭЭАктёр
Эннис
Эсмер
- ЛЛАктриса
Лорен
Ли Смит
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- Актёр
Питер
Стеббингс
- МРАктриса
Милен
Робик
- ТСАктриса
Тара
Спенсер-Нэйрн
- АПА�ктёр
Арнольд
Пиннок
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- Актёр
Энтони
Лемке
- МАСценарист
Майкл
Амо
- ПМСценарист
Питер
Мохан
- СКХудожница
Сандра
Кибартас
- АСХудожник
Армандо
Сгригнуоли
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- ТДМонтажёр
Том
Джоэрин
- ДДОператор
Джеймс
Джеффри
- Оператор
Дэвид
Грин