Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Детектив Беккер вместе с Тоби приходят на светский раут, который устроили баллотирующийся в мэры депутат Грег Тернер, его супруга Кэтрин и глава его кампании Стив Гарфилд. Брайан просит Логана прочесть мысли Грега, но для этого необходимо, чтобы тот начал вспоминать о том, что интересует Беккера.





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