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Читающий мысли
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Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

2014, The Listener 5
Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На своем шоу, поставленном по мотивам «Божественной комедии» Данте, иллюзионист приглашает на сцену добровольца. Им оказывается Феликс Барклей – довольно заметная фигура, финансовый гуру.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»