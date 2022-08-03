Wink
Сериалы
Читающий мысли
5-й сезон
3-я серия

Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

2014, The Listener 5
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тиа хочет взять интервью у примы балерины Джуэл Харпер, но та заставляет себя ждать. Оно и неудивительно, ведь Харпер – звезда труппы. Когда Тиа начинает звонить Джуэл на мобильный, то звонок раздается из-за закрытой двери ее гримуборной. Администратор театра удивлен, ведь Харпер всегда носит телефон с собой.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»