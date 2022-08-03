Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Тиа хочет взять интервью у примы балерины Джуэл Харпер, но та заставляет себя ждать. Оно и неудивительно, ведь Харпер – звезда труппы. Когда Тиа начинает звонить Джуэл на мобильный, то звонок раздается из-за закрытой двери ее гримуборной. Администратор театра удивлен, ведь Харпер всегда носит телефон с собой.



