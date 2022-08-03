Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн

Мишель приходит на конфиденциальную встречу с судьей Гриффином и заместителем комиссара, Речь пойдет об инспекторе Беккере. Беккер якобы замешан в истории с бывшим полицейским Кертисом Мейнордом который был уличен в сговоре с наркодельцом Нейтаном Ол'Дином.



