Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

Тоби должен был вместе с Мишель и Беккером расследовать дело об убийстве, по которому один за другим пропадали свидетели, но вместо этого отправился на завтрак в Тией и Озом. Тем временем его коллеги прибывают в здание суда, где должны вынести решение по делу Бормана.



