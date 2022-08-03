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Читающий мысли
5-й сезон
11-я серия

Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

2014, The Listener 5
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мишель выезжает на место, откуда поступил вызов – это склад лома. Некая женщина видела подозрительного вооруженного человека, который опирался на ее машину. Мишель очень скоро находит Тоби – он в порядке и не ранен, но вид у него очень растерянный.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»