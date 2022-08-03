Wink
Сериалы
Читающий мысли
5-й сезон
10-я серия

Читающий мысли (сериал, 2014) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

2014, The Listener 5
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В роскошном особняке красавец Фин развлекается в компании сногсшибательных женщин. Подвыпивший веселый хозяин отправляется в бар за очередной бутылкой шампанского, когда лицом к лицу сталкивается с незваным гостем, явно пришедшим сюда не с лучшими намерениями.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»