В роскошном особняке красавец Фин развлекается в компании сногсшибательных женщин. Подвыпивший веселый хозяин отправляется в бар за очередной бутылкой шампанского, когда лицом к лицу сталкивается с незваным гостем, явно пришедшим сюда не с лучшими намерениями.



