Wink
Сериалы
Читающий мысли
4-й сезон
8-я серия

Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

2013, The Listener 4
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После обнаружения трупа на общественной лестнице поднимается ажиотаж. Пресса, обилие полицейских начальников, даже личное присутствие суперинтенданта – не много ли для убийства неизвестной женщины?

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»