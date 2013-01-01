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Читающий мысли
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Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

2013, The Listener 4
Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мишель с Тоби приезжают больницу, чтобы опросить выжившего грабителя по имени Луи Леон.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»