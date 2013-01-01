Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Команда пожарных ликвидирует возгорание в хранилище Мак-Левен. Основной очаг ликвидирован, но необходимо проверить боксы, чтобы вынести оттуда легковоспламеняющиеся предметы, если они там есть. После вскрытия одной их камер хранения в морозильном отсеке обнаружен труп неизвестного молодог�о человека.





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