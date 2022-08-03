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Читающий мысли
4-й сезон
13-я серия

Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

2013, The Listener 4
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тоби Логана срочно госпитализируют с пулевым ранением предплечья. Он потерял много крови, пуля застряла в мягких тканях. Врачи его стабилизировали, но ему срочно нужна операция.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»