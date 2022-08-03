WinkСериалыЧитающий мысли4-й сезон13-я серия
Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн
2013, The Listener 4
Фантастика, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Тоби Логана срочно госпитализируют с пулевым ранением предплечья. Он потерял много крови, пуля застряла в мягких тканях. Врачи его стабилизировали, но ему срочно нужна операция.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КВРежиссёр
Клемент
Вирго
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- Режиссёр
Питер
Стеббингс
- КОАктёр
Крэйг
Олейник
- ЭЭАктёр
Эннис
Эсмер
- ЛЛАктриса
Лорен
Ли Смит
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- Актёр
Питер
Стеббингс
- МРАктриса
Милен
Робик
- ТСАктриса
Тара
Спенсер-Нэйрн
- АПАктёр
Арнольд
Пиннок
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- Актёр
Энтони
Лемке
- МАСценарист
Майкл
Амо
- ПМСценарист
Питер
Мохан
- СКХудожница
Сандра
Кибартас
- АСХудожник
Армандо
Сгригнуоли
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- ТДМонтажёр
Том
Джоэрин
- ДДОператор
Джеймс
Джеффри
- Оператор
Дэвид
Грин