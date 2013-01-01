Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

В подземном паркинге находят тело убитого в упор латиноамериканца. Мужчина одет богато, находится рядом с шикарной машиной, но это не объясняет, почему городская полиция привлекает сотрудников ОУР к расследованию.





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