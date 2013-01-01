Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

В павильоне киностудии идут съемки кровавой сцены фильма «Особняк смерти». Это ремейк ужастика 70-х годов прошлого века. В съемках принимает участие известный актер Винс Мастерсон, для которого этот фильм должен стать его триумфальным возвращением на киноэкраны.





Сериал Читающий мысли 4 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.