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Читающий мысли
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Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

2013, The Listener 4
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В павильоне киностудии идут съемки кровавой сцены фильма «Особняк смерти». Это ремейк ужастика 70-х годов прошлого века. В съемках принимает участие известный актер Винс Мастерсон, для которого этот фильм должен стать его триумфальным возвращением на киноэкраны.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»

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