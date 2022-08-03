Wink
Сериалы
Читающий мысли
3-й сезон
8-я серия

Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

2012, The Listener 3.8
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Магнус, гений криминального мира, виртуоз манипуляции и мастер побегов, арестованный Мишель МакКласки год назад, все-таки сбежал. Сотрудники Объединенного управления расследований ломают голову над тем, куда он мог отправиться.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»