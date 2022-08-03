Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Wink
2012, The Listener 3.5
Фантастика

Райдер дал Озу шанс проявить себя. Мишель арестовывает Мэнни, занимающегося кражами картин. Угрожая отправить его за решетку, она узнает информацию о готовящемся преступлении.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

