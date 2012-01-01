Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Кто-то хочет навредить скандально известной поп-диве Джейд, которая пришла на церемонию награждения в костюме из сырой рыбы. Недоброжелатель «поколдовал» над микрофоном, и тот убил током одного из членов команды певицы. Есть основания полагать, что это лишь начало.



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