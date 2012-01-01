WinkСериалыЧитающий мысли3-й сезон3-я серия
Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
2012, The Listener 3.3
Фантастика18+
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О сериале
Кто-то хочет навредить скандально известной поп-диве Джейд, которая пришла на церемонию награждения в костюме из сырой рыбы. Недоброжелатель «поколдовал» над микрофоном, и тот убил током одного из членов команды певицы. Есть основания полагать, что это лишь начало.
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СтранаКанада
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КВРежиссёр
Клемент
Вирго
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- Режиссёр
Питер
Стеббингс
- КОАктёр
Крэйг
Олейник
- ЭЭАктёр
Эннис
Эсмер
- ЛЛАктриса
Лорен
Ли Смит
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- Актёр
Питер
Стеббингс
- МРАктриса
Милен
Робик
- ТСАктриса
Тара
Спенсер-Нэйрн
- АПАктёр
Арнольд
Пиннок
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- Актёр
Энтони
Лемке
- МАСценарист
Майкл
Амо
- ПМСценарист
Питер
Мохан
- СКХудожница
Сандра
Кибартас
- АСХудожник
Армандо
Сгригнуоли
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- ТДМонтажёр
Том
Джоэрин
- ДДОператор
Джеймс
Джеффри
- Оператор
Дэвид
Грин