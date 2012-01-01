Wink
Сериалы
Читающий мысли
3-й сезон
2-я серия

Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2012, The Listener 3.2
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В стене старого дома рабочие обнаружили труп женщины — она пролежала здесь 8-10 лет. Ее опознали - это Стефани Кордел, адвокат, она вместе Элвином работала в Королевской прокуратуре. Девушка была убита, и в ее деле есть три подозреваемых.

Сериал Читающий мысли 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»