Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2012, The Listener 3.2
Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В стене старого дома рабочие обнаружили труп женщины — она пролежала здесь 8-10 лет. Ее опознали - это Стефани Кордел, адвокат, она вместе Элвином работала в Королевской прокуратуре. Девушка была убита, и в ее деле есть три подозреваемых.
СтранаКанада
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КВРежиссёр
Клемент
Вирго
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- Режиссёр
Питер
Стеббингс
- КОАктёр
Крэйг
Олейник
- ЭЭАктёр
Эннис
Эсмер
- ЛЛАктриса
Лорен
Ли Смит
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- Актёр
Питер
Стеббингс
- МРАктриса
Милен
Робик
- ТСАктриса
Тара
Спенсер-Нэйрн
- АПАктёр
Арнольд
Пиннок
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- Актёр
Энтони
Лемке
- МАСценарист
Майкл
Амо
- ПМСценарист
Питер
Мохан
- СКХудожница
Сандра
Кибартас
- АСХудожник
Армандо
Сгригнуоли
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- ТДМонтажёр
Том
Джоэрин
- ДДОператор
Джеймс
Джеффри
- Оператор
Дэвид
Грин