Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

Мишель совершает страшную ошибку: она убивает Морганстерна, проходящего по делу фальшивомонетчиков. Этот поступок дискредитирует ее как профессионала, и у МакКласки отбирают оружие и жетон.



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