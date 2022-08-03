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Читающий мысли
3-й сезон
12-я серия

Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

2012, The Listener 3.12
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Оз прошел курс обучения, благодаря которому теперь может стать супервайзером. Он невероятно рад этому и гордится собой. Тем временем друг Оза Томми попадает в беду: он становится случайным свидетелем убийства, и теперь его жизнь под угрозой.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»