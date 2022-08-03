Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Wink
Читающий мысли
3-й сезон
11-я серия

2012, The Listener 3.11
По городу прокатилась серия взломов: трое человек избиты, одна женщина мертва. Избитый мужчина, Дэниэл Нортон, попадает в больницу с сотрясением мозга. Тоби и Мишель приходят опрашивать его.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

