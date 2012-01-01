Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

В больницу попадает мужчина с загадочной лихорадкой. Перед тем как потерять сознание, он произносит странную фразу: «Они хотят убить много людей».



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