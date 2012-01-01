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Читающий мысли
3-й сезон
10-я серия

Читающий мысли (сериал, 2012) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

2012, The Listener 3.10
Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В больницу попадает мужчина с загадочной лихорадкой. Перед тем как потерять сознание, он произносит странную фразу: «Они хотят убить много людей».

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Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»