Wink
Сериалы
Читающий мысли
2-й сезон
5-я серия

Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2011, The Listener 2.5
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Последние полгода один из отделов Интегрированного бюро расследований вел вместе с полицией громкое дело о наркотиках. Но с недавних пор аресты прекратились. Возможно, в этом замешаны два детектива из отдела по борьбе с организованной преступностью.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»