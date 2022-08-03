Wink
Сериалы
Читающий мысли
2-й сезон
4-я серия

Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2011, The Listener 2.4
Фантастика18+

О сериале

В службу 911 поступает звонок, голос на том конце трубки произносит: «Меня зовут Дмитрий Волков, я убил своего отца». Прибыв на место и оценив обстановку, Тоби понимает, что здесь был кто-то еще, кроме Дмитрия и его отца, российского дипломата.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

