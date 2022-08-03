Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

В службу 911 поступает звонок, голос на том конце трубки произносит: «Меня зовут Дмитрий Волков, я убил своего отца». Прибыв на место и оценив обстановку, Тоби понимает, что здесь был кто-то еще, кроме Дмитрия и его отца, российского дипломата.

