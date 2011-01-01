Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Wink
Читающий мысли
2-й сезон
12-я серия

2011, The Listener 2.12
Фантастика18+

О сериале

Завтра в полночь известный хакер Грегори Вассерман собирается раскрыть грандиозную государственную тайну. Сотрудникам Интегрированного бюро расследований необходимо предотвратить это.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

