Читающий мысли
2-й сезон
10-я серия

Читающий мысли (сериал, 2011) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

2011, The Listener 2.10
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тоби и Оз едут по срочному вызову: кто-то сломал ногу. Однако прибыв на место, парни видят совсем иную картину: пострадавший в крови. Люди, вызвавшие медиков, говорят, что тот случайно выстрелил в себя.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

