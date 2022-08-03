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Читающий мысли
1-й сезон
6-я серия

Читающий мысли (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2009, The Listener 1.6
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После того, как в Чайнатауне случилась перестрелка с несколькими жертвами, Тоби решает помочь Ким Чу выяснить, кто убил ее брата.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»