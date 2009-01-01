Wink
Сериалы
Читающий мысли
1-й сезон
5-я серия

Читающий мысли (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2009, The Listener 1.5
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тоби и Оз вмешиваются в случай с уличным мальчишкой Дэниэлом, который, возможно, связан с серией краж.

Сериал Читающий мысли 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»