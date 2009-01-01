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Читающий мысли
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Читающий мысли (сериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2009, The Listener 1.4
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Как-то вечером Тоби знакомится в баре с красивой девушкой-патологоанатомом по имени Мина, а на следующий день ее находят мертвой.

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Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»