Wink
Сериалы
Читающий мысли
1-й сезон
13-я серия

Читающий мысли (сериал, 2009) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2009, The Listener 1.13
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тоби привозит Рэя в больницу на встречу с Фрэнком Кардеа, который привел Тоби к Рэю 20 лет назад. Из-за болезни Альцгеймера Фрэнк продолжает испытывать проблемы с памятью, но тем не менее говорит Тоби, что его послала Майя, мать Тоби.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»