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Читающий мысли
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Читающий мысли (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2009, The Listener 1.1
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда Тоби спасает молодую женщину из ужасной автокатастрофы, у него начинаются тревожные видения, в которых появляется пропавший сын женщины.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»